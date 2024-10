Marco Bucci batte di misura Andrea Orlando ed è il nuovo governatore della Liguria

Le elezioni regionali in Liguria nonostante le inchieste giudiziarie, hanno confermato il centrodestra alla guida de governo: Marco Bucci è il nuovo governatore

Il candidato del centrodestra, Marco Bucci, a poco più di 150 sezioni al termine dello scrutinio, in base ai dati pubblicati sul sito Eligendo del Viminale è al 48,53% pari a 259.553 voti, superando il candidato del campo largo Andrea Orlando che è al 47,60%, pari a 254.569 voti.

Con uno scarto di quasi 5mila voti non più colmabile, Andrea Orlando, tre volte ministro dem e peso massimo schierato dal centrosinistra, ha chiamato Bucci per augurargli buon lavoro.

L’affluenza definitiva alle urne si attesta al 45,96%, in calo di oltre sette punti rispetto alla scorsa tornata elettorale del 2020 quando a votare era stato il 53,42% degli aventi diritto. Genova è la città con la più alta affluenza alle urne con il 48,29%, in calo di oltre 5 punti rispetto al 2020 (53,48%). A Imperia, la città con l’affluenza più bassa, il calo supera invece i 12 punti: sono andati a votare il 38,1% degli aventi diritto rispetto al 50,2% delle ultime elezioni. A La Spezia 47,23% degli elettori al voto contro il 54,16% delle ultime consultazioni (quasi sette punti in meno). Infine a Savona affluenza al 43,74%, oltre 11 punti in meno rispetto alle passate regionali (55,10%).

L a presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, fa i complimenti al neo governatore sui social: “Con la sua guida, la Liguria potrà contare su un amministratore capace e determinato, pronto a lavorare instancabilmente per il bene di tutti i liguri. Avanti, insieme, con la stessa dedizione che guida la nostra azione in tutta Italia”, scrive Meloni.