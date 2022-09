Marco Rizzo: “Dal PD antifascismo da passerella. Meloni di destra? Tanto i ministri sono quelli di Draghi”

Marco Rizzo: “Meloni o Letta, sono due facce della stessa medaglia, a governare in Italia sono i grandi poteri multinazionali e Bruxelles”

Il comunista “alla sovietica”, Marco Rizzo, di Italia Sovrana non le manda a dire, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4, dove non risparmia durissimi attacchi a destra e sinistra che giudica lapidariamente come “due facce della stessa medaglia”.

Del resto, per Rizzo, l’Italia è bloccata perchè a governare sono i grandi poteri multinazionali della finanza e l’UE che dà ordini da Bruxelles a una classe politica italiana sempre pronta ad eseguire, senza dubbi di sorta.

Caso emblematico per Rizzo è la Meloni, esponente della destra che punta a vincere le elezioni, ma che per sperare di governare “ha dovuto prostrarsi a Washington” e alla fine “i ministri della Meloni, quelli importanti, li mette Draghi” per poi aggiungere “al povero Ignazio La Russa toccherà il ministero delle Pari Opportunità, governerà la Meloni dal punto di vista formale, ma i ministri saranno di Draghi”.

Ma gli attacchi di certo non sono mancati neppure alla sinistra. “L’antifascismo di PD e M5S è solo passerella” afferma il compagno Rizzo, che affonda durissmo: “Quando un grande giornale italiano faceva le liste di proscrizione non hanno detto una parola, come non hanno detto nulla quando centinaia di migliaia di cittadini perdevano il posto di lavoro perché non hanno voluto fare il vaccino, quello è il fascismo, non le stupidaggini su Peppa Pig”.