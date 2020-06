Mare Jonio autorizzata a sbarcare 67 migranti a Pozzallo e la Sea Watch con 211 attende l’Ok della Lamorgese

Le Ong lavorano senza sosta, la nave Mare Jonio di Casarini con 67 migranti a bordo è già stata autorizzata ad approdare a Pozzallo in Sicilia, mentre la Sea Watch 3 con altri 211 migranti attende Ok del ministro Lamorgese

La Mare Jonio della Mediterranea Saving Human, quella di Casarini e Fratoianni, nei giorni scorsi, dopo nove mesi di fermo era tornata in mare e si è diretta a largo della Libia pronta a recuperare i barconi che da li salpano. E nella serata di ieri venerdì, c’è stato il primo intervento avvenuto nella zona Sar di ricerca e soccorso di competenza di Malta, con 67 migranti fatti salire a bordo della Ong italiana.

Immediatamente, anche perché nave battente bandiera italiana, il Viminale, del ministro Luciana Lamorgese ha assegnato il “pos” indicando il porto di Pozzallo in Sicilia. A darne notizia è stata la stessa Ong con il solito Twitter : “Su indicazione del Centro di Coordinamento del soccorso marittimo italiano la nostra nave #MareJonio si sta dirigendo verso Pozzallo, dopo avere effettuato ieri sera il salvataggio di 67 persone che si trovavano alla deriva, a rischio di naufragio, a 48 miglia da Lampedusa”.



Dunque dopo appena 12 ore dal salvataggio la Mare Jonio ha ricevuto l’Ok allo sbarco in un porto sicuro, con rapidità e senza chiedere due volte, cosa che non accadeva da tempo e senza sfidare il decreto sicurezza voluto dall’allora ministro dell’interno Matteo Salvini, come accadde nel marzo del 2019.

In mare rimane ancora la Sea Watch 3 della Ong tedesca con a bordo altre 211 persone recuperate in tre differenti interventi avvenuti nei giorni scorsi tra le zona Sar di Libia e Malta. La nave dopo aver chiesto un porto sicura all’Italia, è in navigazione verso le coste dell’Agrigentino, ma al momento nessuno ha risposto, ma appare difficile che il ministro Lamorgese non assegni un porto.

Oggi infine anche la Ocean Viking di Sos Mediterranee, dopo tre mesi di fermo, dovrebbe salpare dal porto di Marsiglia per raggiungere la Sar libica e salvare altri migranti da portare presumibilmente in Italia.