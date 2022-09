Maresciallo capo dei carabinieri di Ribera si toglie la vita con la pistola d’ordinanza: a ritrovarlo i colleghi

Il maresciallo capo dei carabinieri in servizio alla tenenza di Ribera si è tolto la vita con un colpo della sua pistola d’ordinanza

Il corpo senza vita del maresciallo capo, in servizio alla tenenza di Ribera è stato ritrovata ad Eraclea Minoa sulla strada provinciale che congiunge con il centro abitato di Cattolica Eraclea.

Il militare che aveva 39 anni che non rispondeva al telefono, è stato cercato per diverse ore dai suoi colleghi. Poi il triste ritrovamento, prima della sua auto, parcheggiata in uno spiazzo panoramico sulla foce del fiume Platani e poco distante il suo corpo senza vita. Il 39enne che viveva a Cattolica Eraclea con la moglie e un figlio piccolo, si sarebbe tolto la vita ieri con un colpo sparato dalla sua pistola d’ordinanza.

Non appena trapelata la notizia l’intera comunità di Cattolica Eraclea è rimasta sgomenta e senza parole. I funerali del maresciallo si terranno alle ore 16 di domani pomeriggio a Cattolica Eraclea.