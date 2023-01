Maria Zakharova ad Antonio Tajani: “Non vedete che gli USA vi stanno trascinando nella terza guerra mondiale?”

Fortissima la posizione della portavoce del ministero degli Esteri russo che parla apertamente di terza guerra mondiale e consiglia all’europa di “svegliarsi dal letargo”

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha commentato oggi duramente l’intervista alla Stampa in cui il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha lamentato che “l’Europa non ha una vera politica estera, così come di difesa” e arriva “sempre dopo gli americani”.

Nello specifico Zakharova ha commentato questo passaggio di Tajani: “L’Europa non ha una vera politica estera né una vera politica di difesa. Siamo sempre dietro agli americani. Le nostre forze di difesa si occupano anche di politica estera. Siamo in ritardo e lo diciamo dal 1954. <…> Il mondo ha bisogno dell’Europa. Anche la Germania, il Paese più forte, non può prendere posizione. Manca qualcuno come la Merkel. Dobbiamo fare di tutto per evitare l’espansione di questo conflitto. Né la Nato né l’Europa, che deve aiutare l’Ucraina, sono in guerra con la Russia”.

La portavoce del Ministero degli Esteri russo ha detto: “Non vedono che gli Stati Uniti stanno trascinando l’Europa in una grande guerra? Come mai? Perché Washington ha perso da tempo qualsiasi altra risorsa per assicurarsi il dollaro e mantenere la crescita dell’economia statunitense se non creando focolai di tensione nel mondo”.

“La carta verde con filigrane è garantita da una cosa, la disponibilità di una macchina da stampa e inchiostro”, ha commentato Zakharova, asserendo sostanzialmente che il dollaro americano è tale per l’influenza che gli USA esercitano – con le buone o con le cattive – e che senza sarebbe praticamente carta straccia.

“L’Europa deve svegliarsi urgentemente dal suo sonno letargico e ricordare finalmente che sono stati gli Stati Uniti a beneficiare delle due precedenti guerre mondiali scatenate dai paesi occidentali. Mentre il resto del mondo era in rovina, Washington ha creato la Pax Americana sulle ceneri. Forse è giunto il momento di evitare di cadere nella stessa trappola per la terza volta?”