Maria Zakharova: “Le sanzioni non funzionano” e irride l’Ue: “Faranno 27 pacchetti di sanzioni per avvolgere tutti gli stati membri”

“Subito dopo l’annuncio del sedicesimo pacchetto di sanzioni, l’Unione Europea ha annunciato il diciassettesimo. Le sanzioni non funzionano”

Questo il commento sarcastico della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, sulle nuove sanzioni che l’Ue ha varato contro Mosca. “Le sanzioni non funzionano” e “le cose in Europa occidentale stanno peggiorando”ha detto la portavoce come riporta la Tass.

“Prima pensavo che semplicemente sfornassero questi pacchetti contro la Russia per stupidità. Ma le sanzioni non funzionano e ci sono sempre più pacchetti, mentre le cose in Europa occidentale stanno peggiorando”, ha affermato Zakharova sul suo canale Telegram stando a quanto riporta la Tass.

“Subito dopo l’annuncio del sedicesimo pacchetto di sanzioni, l’Unione Europea ha annunciato il diciassettesimo. Ero abituato a pensare che si trattasse di pacchetti di sanzioni contro la Russia, che si sono rivelati futili. Le sanzioni non funzionano e ci sono sempre più pacchetti, mentre le cose peggiorano in Europa occidentale. La logica è la seguente: sembra probabile che ci saranno tanti pacchetti quanti sono gli Stati membri dell’Ue, in modo che ci sia qualcosa in cui avvolgerli”. Sarcastico come ormai di consueto il commento affidato da Telegram di Maria Zakharova,