Marianopoli (CL). Furgone senza freno a mano lo travolge, vano elisoccorso: 51enne muore schiacciato

A rinvenire il cadavere dell’uomo, nel suo terreno in campagna in contrada Portella, sono stati i familiari

Tragedia ieri pomeriggio nelle campagne di Marianopoli in provincia di Caltanissetta, dove un uomo di 51 anni, Giuseppe Casucci, è morto travolto dal suo stesso furgone. L’uomo si era recato con il furgone cassonato che utilizzava per lavoro in un terreno di sua proprietà in contrada Portella.

Da quanto ricostruito dai Carabinieri poi, dopo aver posteggiato il mezzo e aperto il cancello della proprietà si sarebe diretto verso un capannone. A quel punto, il furgone – non bloccato con il freno a mano per dimenticanza o per guasto meccanico – è scivolato lungo la strada in discesa, travolgendo il 51enne e fermando la sua corsa contro una pala meccanica.

Il corpo dell’uomo è stato trovato solo qualche ora dopo da alcuni parenti che erano andati in campagna. Immediatamente allertati Carabinieri e 118, sul posto è giunto anche un elisoccorso ma l’uomo era purtroppo già morto. Giunto anche il medico legale, il decesso è stato causato da un trauma da schiacciamento.