Marianopoli (CL). Scontro tra scooter e moto: muore un 17enne, inutile l’intervento dell’elisoccorso

Tragedia nel nisseno, un giovane di 17 anni a bordo di uno scooter è morto nello scontro con una moto: inutile l’intervento dell’elisoccorso



È accaduto intorno alle 4,25 di questa mattina, in via Calvario, a Marianopoli in provincia di Caltanissetta. La vittima Leonardo Lombardo di 17 anni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava su uno scooter, quando per cause ancora da accertare, si è scontrato con una moto che proveniva dal senso opposto. Nel terribile urto il 17enne sarebbe morto sul colpo, mentre il conducente della moto è rimasto lievemente ferito.

Sul posto sono arrivare due ambulanze del 118 e un elisoccorso, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. I rilievi per stabilire la dinamica sono stati eseguiti dai carabinieri.