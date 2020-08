Marina di Modica. Aereo ultraleggero precipita in fase di decollo: il pilota muore carbonizzato

Un aereo ultraleggero in fase di decollo è precipitato schiantandosi al suolo: il pilota è morto carbonizzato

Lo schianto è avvenuto nei campi limitrofi il campo di volo dell’oasi dei Re. La vittima è il pilota, Luigi Leuci, piemontese di 54 anni, morto carbonizzato nello schianto a terra. Il velivolo è decollato intorno alle 6,15 di questa mattina ed era in transito turistico sulla base di Marina di Modica, diretto a Fiumefreddo per una sosta intermedia, quando per cause in corso di accertamento, intorno alle 7 è precipitato.

Sul posto sono arrivati i vigili del Fuoco, la Polizia e i Carabinieri.