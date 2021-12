Marito e moglie muoiono per Covid tra la vigilia e il giorno di Natale: erano entrambi vaccinati

Una coppia di anziani, sono morti uccisi a distanza di meno di 24 ore l’una dall’altro, a causa del Covid: erano entrambi vaccinati con due dosi ed in attesa di fare la terza

Giuliano Mancin di 72 anni e la moglie Enrica Crepaldi di 65 anni sono morti stroncati dal virus tra la vigilia e il giorno di Natale. Entrambi nonostante avessero già fatto le due dosi di vaccino e già prenotati per la terza, si erano contagiati ed erano stati ricoverati in terapia intensiva all’ospedale San Luca di Trecenta di Rovigo, dove sono morti. Lei è deceduta la vigilia di Natale, lui a meno di 24 ore di distanza.

La coppia lascia due figlie, Anica e Annalisa, che sconvolte dal dolore hanno detto che i loro genitori avevano patologie pregresse ma, stando a quanto hanno riferito i medici, le loro condizioni non erano tali da far prevedere un addio così improvviso. Invece il Covid, nonostante fossero vaccinati li ha colpiti in maniera violenta fino a causarne il decesso.