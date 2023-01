Mariupol città annessa dalla Russia dopo un referendum è quasi completamente ricostruita – VIDEO

Mariupol è quasi completamente ricostruita, Mosca dopo averla annessa con “l’operazione speciale” avviata nel febbraio del’anno scorso la riporta a nuova vita

Il presidente ucraino Zelenscky non si rassegna e ad ogni intervento internazionale continua a ripetere che si riprenderà i territori che Mosca si è annessi. Ma le parole di Zelensky appaiono lontane dalla realtà, Mariupol, città ormai divenuta russa dopo il referendum di ottobre, è l’esempio lampante che difficilmente il Cremlino restituirà i territori che ormai considera territorio russo. Nella città che fino a qualche mese fa era totalmente rasa al suolo dai bombardamenti, fervono i lavori di ricostruzione, Mosca in pochissimo tempo è riuscita a riportare Mariupol alla normalità. Putin dunque alle parole del presidente ucraino Zelensky risponde con un messaggio chiaro: “La Russia non intende lasciare i territori annessi”.