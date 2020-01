Marocco. Oscar Turismo assegnati alla Valle dei Templi, a Izmir (Turchia), Isola di Korcula (Croazia) e Suzdal (Russia)

Gli Oscar del Turismo assegnati al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, a Izmir (Turchia), Isola di Korcula (Croazia) e Suzdal (Russia)

È quanto hanno stabilito i Giornalisti Fijet del Turismo in una riunione svoltasi a Meknes in Marocco, per fare un bilancio dell’attività 2019 e programmare quella 2020.

Con il meeting al Transatlantic Hotel di Meknes- Marocco, la Federazione Mondiale dei Giornalisti del Turismo (FIJET) ha aperto l’anno 2020. Al centro dei lavori la relazione del presidente Tijani Haddado sull’attività svolta nell’anno appena trascorso che si è conclusa in Grecia, a Rodi, con i festeggiamenti del 65° anno della fondazione della struttura internazionale.

Diversi gli appuntamenti in calendario per il 2020 che culmineranno nel mese di giugno con il Congresso Mondiale al Cairo dal 7 al 12 con l’elezione del nuovo gruppo dirigente, assise che sarà preceduta da un pre-tour ad Alessandria, e un post-tour a Hurghada e Sharm El Shjeikh. Infatti,in vista del Congresso,il direttivo ha costituito una commissione composta da Sema Kutlu(Turchia),Hafid Ouchchak(Marocco), Maria Paredes (Usa),Amelia Tomasevic (Croazia).







Altro argomento trattato e votato all’unanimità l’assegnazione del Golden Apple Award Fijet 2020, che corrisponde all’Oscar del Turismo, già consegnato alla Città di Palermo – Capitale della Cultura 2018 – al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, a Izmir (Turchia), Isola di Korcula (Croazia) e Suzdal (Russia) in data da concordare, mentre nel 2021 toccherà a Novi Sad – Serbia – Capitale Europea della Cultura.

Altro evento importante l’incontro delle delegazioni internazionali in Romania, a Tulcea-Romania dal 26 al 30 settembre sul turismo durabile, che vedrà giorno 27 la celebrazione della Giornata Mondiale del Turismo. In itinere l’ingresso in Fijet di altre Associazioni di 4 Paesi: Bahrain, Bosnia and Herzegovina, Georgia e Nothern Cyprus nonchè la nascita del web dell’Accademia dei Giornalisti.