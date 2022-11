Marocco vince sul Belgio ai Mondiali. Marocchini “festeggiano” a Bruxelles e in Olanda: scontri con polizia, auto in fiamme e negozi distrutti

Tafferugli, auto ribaltate, gueriglia urbana e devastazioni: questo il bilancio post partita a Bruxelles, ma anche a Rotterdam, l’Aia e Amsterdam

La sconfitta della nazionale belga per 2-0 da parte del Marocco, ai mondiali di calcio del Qatar 2022, ha scatenato una vera e propria guerriglia urbana nel centro di Bruxelles, ma anche in Olanda.

La violenza è scoppiata dopo che centinaia di persone si erano riunite nel centro della città per festeggiare la vittoria del Marocco. Come visibile dal video, gruppi di giovani immigrati incappucciate hanno cominciato ad attaccare auto e negozi, scontrandosi contro la polizia che per contenere i disordini ha usato gas e idranti per disperdere la folla.

Non solo Belgio però, tafferugli dopo la vittoria del Marocco sono stati segnalati anche a Rotterdam, l’Aia e Amsterdam.