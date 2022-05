Marsala, 21enne esce fuori strada e ferito chiama il 118: soccorso muore poco dopo in ospedale

Un tragico incidente mortale si è verificato nella notte, un giovane a bordo della sua auto è finito fuori strada: inutili i soccorsi

È accaduto intorno alla mezzanotte di ieri in via Trapani, nei pressi della Sala Armony, a Marsala. A perdere la vita è stato il ventunenne, Gaspare Alagna, che abitava dalla parti di Birgi. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida della sua Lancia Ypsilon, quando per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada. Nell’impatto il 21enne è rimasto gravemente ferito, ma è riuscito a chiamare i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza che lo ha trasportato in ospedale, dove però, a causa delle gravissime ferite interne riportate è deceduto.

I rilievi per stabilire l’esatta dinamica sono stati eseguiti dalla polizia, ma pare che nell’incidente non siano rimasti coinvolti altri mezzi.