Marsala. 60Enne cade dal tetto di casa mentre monta un’antenna: muore sul colpo

Un tragico incidente casalingo è costata la vita ad un uomo di 60 morto dopo una caduta dal tetto di casa



È accaduto questa mattina in via XI Maggio, a Marsala. La vittima è Nicola Arini, 60 anni, impiegato di banca. L’uomo ieri aveva comprato un’antenna Tv ed oggi è salito sul tetto di casa per sostituirla. Purtroppo però forse a causa di una disattenzione, il 60enne è scivolato ed è caduto sotto: l’impatto gli è stato fatale ed è morto sul colpo.

Sul posto per le verifiche di rito sono arrivati i carabinieri.