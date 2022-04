Marsala, 62enne esce di casa e si sente male: ritrovato morto dopo ore di ricerche a causa di un malore improvviso

Un 62enne è stato ritrovato senza vita dopo ore di ricerche. Il decesso sarebbe dovuto ad un malore improvviso

Vito Giacalone, di 62 anni, di Marsala dal pomeriggio di sabato 16 aprile era introvabile e da quel momento sono state avviate le ricerche, culminate con il ritrovamento del corpo senza vita.

Questa la ricostruzione degli eventi. Giacalone alle 16,30 di ieri è uscito dalla sua casa di contrada San Michele all’altezza del Rifugio al bar La Dolce Vita a Marsala, poi intorno alle 17,50, ha telefonato ai familiari dicendo che si sentiva male ma non sapeva dove si trovasse. Da quel momento più nulla.

La famiglia non riuscendo più a rintracciarlo, preoccupata, ha quindi lanciato l’allarme e fatto un appello su Facebook, indicando l’auto che guidava e il luogo dove era diretto. Per ore il 62enne è stato cercato nelle contrade di Marsala, poi in serata il triste epilogo, quando è stato trovato il corpo senza vita. A stroncarlo sarebbe stato un malore improvviso.