Marsala. Entrano di notte in casa di anziana 86enne, la legano al letto e le rubano quello che trovano

Una donna anziana è stata la protagonista incolpevole di una brutta storia: alcuni ladri sono entrati nella sua abitazione e dopo averla legata al letto le hanno portato via i pochi oggetti che possedeva

È accaduto di notte in un appartamento a Marsala, grosso centro del trapanese. Una professoressa in pensione di 86 anni che vive da sola. E stata oggetto della “visita” notturna di una banda di ladri, che sono introdotti nel suo appartamento,sorprendendo l’anziana nel letto mentre dormiva. I malviventi quindi per “lavorare” in tranquillità, l’hanno legata al letto con del nastro isolante, ed hanno messo la casa soqquadro casa alla ricerca di soldi e gioielli.

Purtroppo per loro però, l’anziana in casa aveva ben poco i balordi hanno racimolato un misero bottino, composto da pochi euro, un orologio e una catenina d’oro che le hanno strappato dal collo.

Quando i ladri sono andati via la donna è riuscita a liberarsi e ha atteso al buio tutta la notte l’arrivo, il mattino seguente del figlio che l’ha trovata in stato di shock.