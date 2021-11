Marsala. Perde il controllo dell’auto e finisce nel fossato: Morto 40enne

La vittima, Riccardo Rallo di 40 anni, era persona molto nota in città avendo lavorato, sin da ragazzino, in tantissimi locali

Tragedia la scorsa notte a Marsala, dove a causa di un incidente apparentemente autonomo lungo la statale 115 per Mazara è morto Riccardo Rallo di 40 anni, molto noto in città avendo lavorato per anni come barman in tantissimi locali. Attualmente lavorava in un bar di Piazza Caprera.

L’incidente apparentemente autonomio e la cui dinamica è ancora in corso di accertamento, si è verificato all’altezza di Contrada Cuore di Gesù, nel quartiere di Terrenove Bambina.

Secondo una prima ipotesi l’uomo, per cause ancora da stabilire, ha perso il controllo della Fiat Stilo – non di sua proprietà – su cui viaggiava, finendo, ribaltato, dentro un fossato adiacente la strada. Purtroppo per il 40enne non c’è stato nulla da fare, l’auto è stata rimossa all’alba con l’ausilio dei Vigili del Fuoco e di una gru.