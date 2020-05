Marsala. Torna dal nord fa il tampone, che risulta positivo, ma esce prima dell’esito e gira per negozi: indagato

Uno studente di Marsala è stato indagato dalla locale Procura perché è uscito prima di sapere l’esito del tampone, che è risultato positivo al Covid-19

Un giovane studente è rientrato da una città nord Italia dove frequenta l’università, arrivato in Sicilia come imposto dal Dpcm del governo, ha fatto il test “tampone” per accertare una eventuale positività al Covid-19, ma prima di conoscerne l’esito, è uscito dalla sua abitazione per recarsi in alcuni negozi e negli uffici di un assicuratore.

Il test però, nonostante il giovane non accusasse alcun disturbo è risultato positivo. Di fatto un malato asintomatico. È quindi scattata la corsa ad avvertire tutte le persone che erano entrate in contatto con lo studente.

Ad occuparsene è stato il dipartimento di prevenzione dell’Asp di Trapani, a lavoro ultimato ha rassicurato con un comunicato: “Tutte le persone che sono state in contatto con lo studente, il cui comportamento è stato molto superficiale, sono state rintracciate e sono in quarantena”.

Sotto il profilo sanitario dunque il caso è stato circoscritto, ma la Procura di Marsala, su segnalazione dell’Asp di Trapani, ha aperto un’indagine sul giovane.