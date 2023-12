Marta muore a 15 anni colpita da un aneurisma cerebrale dovuto ad un tumore maligno scoperto da pochi giorni

Marta Roncoroni morta a 15 anni colpita da un aneurisma cerebrale dovuto ad un tumore maligno che ha scoperto da appena 40 giorni



Marta Roncoroni, studentessa del Liceo Artistico delle Preziosine di 15 anni è morta per un tumore al cervello scoperto il 10 novembre scorso. La ragazza dopo gli allenamenti di ginnastica acrobatica si è sentita male e subito è stata ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva Neurochirurgica del San Gerardo a Milano. Per 40 giorni medici e infermieri hanno fatto di tutto per strapparla ad un destino terribile e ingiusto, ma dopo 40 giorni hanno dovuto arrendersi e Marta è deceduta colpita da un aneurisma cerebrale dovuto al tumore maligno. I funerali si svolgeranno domani, sabato 23 dicembre alle 14,30, nella Parrocchia di San Giuseppe di via Guerrazzi a Monza.

Il padre della 15enne sul sito di crowdfunding “Gofundme”, ha avviato una raccolta fondi per fornire al reparto che ha preso in cura la figlia nuovi strumenti per aiutare altre persone

Il papà Giovanni ha avviato la raccolta fondi con una lettera-testamento

“Ciao, sono Marta. L’11 dicembre ho compiuto 15 anni ma il mio è stato un compleanno diverso dal solito, a suo modo unico, vissuto in un mondo sospeso e lontano, dove tempo, spazio, suoni, luci e colori hanno un senso completamente diverso da quello comune. Anche io ci ho provato. Tanto, tantissimo, con tutte le mie forze. Purtroppo le cose non sono andate come speravamo”.

In sei giorni l’iniziativa ha raccolto 63mila euro sui 75mila richiesti,grazia anche al messaggio straziante ed emozionante, un appello a tutti coloro che possono aiutare: “Vi prego, siate generosi, e provate a superare l’obiettivo della campagna. Non avete idea della quantità di persone, strumenti e materiali che sono necessari ogni giorno ad un paziente nelle mie condizioni”.