Marzamemi, (SR), 17enne si schianta con lo scooter contro un paolo della segnaletica e muore sul colpo

Una tragedia si è verificata nella tardissima serata di ieri: un 17enne è morto dopo che con il suo scooter si è schiantato su un paolo della segnaletica stradale

È accaduto poco prima della mezzanotte a Marzamemi lungo la bretella che conduce da contrada Forte alla cosiddetta rotonda della Finanza, all’ingresso del borgo frazione di Pachino, in provincia di Siracusa. La vittima è il 17enne Samuel Cilia. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo era alla guida del suo scooter, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro uno palo della segnaletica verticale. L’impatto è stato violentissimo e il 17enne è morto su colpo.

Scattati i soccorsi, sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma i sanitari a bordo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. I rilievi per stabilire la dinamica del’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri e dagli agenti di polizia municipale di Pachino, secondo i quali non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.