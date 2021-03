Mascali (CT). 34Enne perde il controllo dell’auto forse per la cenere lavica e si schianta sul guardrail che la trafigge

Un tragico incidente stradale si è verificato nelle serata di ieri: una donna di 34 anni è morta trafitta dal guardarail

È accaduto poco dopo le 19, lungo la via Carrata a Mascali, in provincia di Catania. La vittima è Dora Sciortino di 34 anni originaria di Marsala, ma residente a Fiumefreddo. Secondo un prima ricostruzione, la donna era alla guida di una Peugeot 206 è stava percorrendo l’asse viario in direzione di un complesso residenziale, quando, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, forse anche a causa della copiosa sabbia vulcanica presente sul manto stradale e si è schiantata contro un guardrail che si divelto ed ha trafitto per intero l’abitacolo compresa la 34enne che è morta sul colpo.

Sul posto oltre all’ambulanza sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il corpo della vittima rimasto intrappolato nell’abitacolo, ma i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dalla polizia locale di Mascali e dai carabinieri della locale Stazione.