Mascali (CT). Anziano prende a bastonate la moglie che muore in ospedale dopo 2 giorni di sofferenze: arrestato

Una tragedia familiare si è consumata nei primi giorni dell’anno; un anziano ha ferito la moglie a bastonate, che dopo due giorni è morta in ospedale

Tutto è accaduto nella notte del 3 gennaio scorso, nell’abitazione di una coppia di anziani, entrambi sono nativi di Regalbuto (Enna) ma residente a Mascali, in provincia di Catania. Secondo quanto ricostruito da i carabinieri, Salvatore Plumari, di 90 anni, pare per futili motivi, ha colpito con ripetute bastonate la moglie Concetta Di Pasquale, di 79 anni, che ha riportato ferite gravissime.

La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico di Catania, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Purtroppo Le condizioni dell’anziana si sono aggravate e il 5 gennaio mattina, dopo due giorni di sofferenze, è deceduta.

L’uomo in primo momento era stato arrestato e poi rilasciato e affidato ad una struttura riabilitativa per maltrattamenti in famiglia e per lesioni aggravate, ma dopo il decesso della moglie la sua posizione è cambiata e gli è stato contestato il reato di omicidio volontario.

La salma della vittima è stata nel frattempo traslata nell’obitorio del Policlinico di Catania in attesa dell’esame autoptico cosi come disposto dall’autorità giudiziaria.