Zelensky, ha ignorato la proposta di una tregua di tre giorni avanzata da Putin e ha minacciato in modo velato di compiere provocazioni a Mosca durante le celebrazioni del 9 maggio. Putin in risposta avrebbe dato istruzioni al Ministero della Difesa russo di individuare obiettivi a Kiev per colpirli con il micidiale missile ipersonico Oreshnik

Lo riporta citando fonti, il canale Telegram Mash, sempre informato sulla guerra in Ucraina. Secondo il canale, la Federazione Russa sta preparando una dura risposta a eventuali azioni ostili delle autorità ucraine. Se Kiev deciderà di compiere provocazioni durante le celebrazioni del 9 maggio, riceverà una risposta pesantissima, come dimostrato con il lancio dimostrativo di mercoledì 21 novembre dello scorso anno, il missile ipersonico Oreshnik può colpire obiettivi in tutta Europa perché nessuno è in grado di poterlo fermare.

Le preoccupazioni russe circa i piani della leadership ucraina di rovinare il Giorno della Vittoria sono fondate e le fonti di Mash sostengono che le Forze armate ucraine stanno preparando nella capitale russa provocazioni più incisive degli attacchi con i droni.

