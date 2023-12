Massacro Gaza. Unicef: “80% dei bambini soffre grave povertà alimentare, 2/3 degli ospedali non funziona”

Intanto il segretario generale dell’Onu Guterres denuncia: “In 75 giorni di guerra a Gaza uccisi 136 addetti dell’Onu, mai visto nulla di simile nella storia”

Almeno 10.000 bambini sotto i cinque anni a Gaza sono condannati a subire la forma più pericolosa di malnutrizione nelle prossime settimane. Lo ha dichiarato il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF).

“L’UNICEF stima che nelle prossime settimane almeno 10.000 bambini sotto i cinque anni soffriranno la forma più pericolosa di malnutrizione”, si legge nella dichiarazione, spiegando che i sistemi di aiuto alimentare e sanitario della Striscia di Gaza stanno affrontando un completo collasso.

“Più dell’80% dei bambini piccoli sta vivendo una grave povertà alimentare e più di due terzi degli ospedali non funzionano più a causa della mancanza di carburante, acqua e forniture mediche vitali o perché hanno subito danni catastrofici negli attacchi”, riferendosi ai terribili bombardamenti da parte dell’esercito dello stato ebraico.

“Abbiamo bisogno che tutte le parti rispettino immediatamente e pienamente il diritto internazionale umanitario, compresi i principi di distinzione e proporzionalità, e prendano tutte le precauzioni necessarie per proteggere la popolazione civile, per liberare tutti gli ostaggi e per adempiere ai loro obblighi di garantire che i bambini siano protetti e assistiti”, si legge nella dichiarazione.

L’UNICEF ha riferito alla fine di ottobre che ogni giorno bambini sono stati uccisi o feriti nella Striscia di Gaza, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), un bambino viene ucciso ogni dieci minuti a Gaza. A questo dramma si aggiunge la gravità del fatto che i bombardamenti israeliani non si fermano neppure davanti l’egida dell’ONU: in 75 giorni di guerra a Gaza sono rimasti uccisi 136 addetti delle Nazioni Unite, una cosa “mai vista” nella storia dell’Onu, secondo quanto dichiarato dal segretario generale, Antonio Guterres, sul suo account su X, che chiama le vittime “nostri colleghi”.

“Molti del nostro personale sono stati costretti ad abbandonare le loro case. Rendo omaggio a loro e alle migliaia di operatori umanitari che rischiano la vita nell’aiutare i civili a Gaza”, scrive ancora Guterres sul suo tweet.