Massiccio attacco missilistico russo su varie regioni ucraine fino al confine polacco: si segnalano morti e feriti

La Russia questa mattina ha lanciato un nuovo massiccio attacco con l’utilizzo di missili e droni su tutta l’Ucraina compresa Kiev

Lo scrive il sito Ukraninska Pravda, secondi cui l’allarme antiaereo è stato attivato a Kiev intorno alle 5 del mattino e verso le 6 si sono udite diverse esplosioni. Secondo l’aeronautica, l’allerta è durata più di due ore durante i quali sono stati lanciati un totale di 26 missili, 13 dei quali, quelli lanciati su Kiev, sarebbero stati abbattuti e non ci sono state vittime o distruzioni in città, ha reso noto il sindaco della capitale, esortando la cittadinanza a rimanere nei rifugi.

L’esercito ucraino ha deciso di difendere la capitale dove ha dispiegato i sistemi antimissili Patriot e quelli francesi, lasciando il resto dell’Ucraina in balia degli attacchi russi. Ma anche questa strategia potrebbe non funzionare a lungo, le scorte dei costosissimi proiettili per abbattere i droni e i missili russi, per stessa ammissione di Kiev si stanno esaurendo e se il congresso americano non approverà il pacchetto di aiuti da 60 miliardi chiesto da Biden, i Patriot senza munizioni serviranno a poco.

Diversa la situazione a Leopoli, Zaporizhzhia e Poltava, dove ci sono stati morti e feriti. Il sindaco di Leopoli Andrii Sadovyi ha riferito che la città è stata presa di mira nell’attacco. Un’onda esplosiva ha fatto saltare le finestre di diversi edifici. L’esercito russo sta colpendo le strutture energetiche, dell’industria della difesa, del comando militare e delle comunicazioni ucraine.

Nella regione di Kharkiv il bilancio dell’attacco missilistico russo e di quattro morti. Lo hanno reso noto le autorità regionali e locali, come riporta Rbc-Ucraina. In particolare, il capo della Procura regionale, Oleg Sinegubov, ha annunciato su Telegram che a Veliky Burluk le vittime sono aumentate a tre e cinque persone sono rimaste ferite. In precedenza, la sindaca di Chuhuiv, Halyna Minaeva, aveva affermato che un missile ha colpito una zona residenziale della città uccidendo una persona.

A Zaporizhzhia invece nell’attacco russo di questa mattina che ha colpito infrastrutture civili, quattro persone sono rimaste ferite. Lo ha reso noto su Telegram il segretario del consiglio comunale della città, Anatoly Kurtev, come riporta Rbc-Ucraina. “Edifici plurifamiliari, un istituto scolastico e i locali di un centro commerciale sono stati danneggiati”, ha scritto Kurtev dando notizia dei quattro feriti.