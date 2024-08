In quasi tutta l’Ucraina questa mattina alle 6 ora di Mosca, è scattato l’allarme aereo: esplosioni in diverse regioni: e sulla capitale Kiev

Lo riferiscono i media locali come riporta Rian Novosti. In particolare, oltre a Kiev, sono state colpite le regioni di Kharkov, Sumy, Poltava, Vinnytsia, Volyn, Kirovograd, Dnepropetrovsk, Ivano-Frankivsk, Lvov, Khmelnitsky, Zhytomyr, Rivne e Odessa, nonché la parte di Zaporozhye controllate dalle aree delle forze armate ucraine. In alcune regioni diversi insediamenti sono stati attaccati contemporaneamente.

La società energetica ucraina DTEK ha annunciato l’introduzione di interruzioni di corrente di emergenza in tutto il paese. Le ferrovie ucraine hanno annunciato un blackout nelle loro strutture in diverse regioni.

A Kiev sono state udite potenti esplosioni e la popolazione si è rifugiata nelle metropolitane e nei rifugi per proteggersi. Dopo le esplosioni sono iniziate le interruzioni di corrente, dovute, come ha chiarito il sindaco della capitale Vitaliy Klitschko, a problemi nella rete energetica tutta ucraina. Ci sono anche interruzioni nella fornitura d’acqua. A Zhitomir la fornitura d’acqua è stata completamente interrotta a causa di un blackout in città.

Il coordinatore della resistenza filo-russa Nikolaev, Sergei Lebedev, ha detto a RIA Novosti che gli attacchi sono stati effettuati sia su obiettivi militari che su infrastrutture energetiche nelle regioni di Ivano-Frankivsk, Odessa, Kiev, Khmelnitsky, Volyn, Ternopil, Poltava, Nikolaev e Lviv.

“A Ivano-Frankovsk è stato colpito un hangar con attrezzature occidentali arrivate di recente. Secondo i rapporti della resistenza, a Ivano-Frankovsk erano nascosti due F-16, che sarebbero stati colpiti. Lo sapremo più tardi, ” ha detto Lebedev, aggiungendo che sono stati colpiti depositi di carburante e lubrificanti, dimostrato dal fumo nero. A Odessa è stato attaccato anche un impianto energetico e secondo fonti locali, sarebbe stata colpita una sottostazione che ha causato un black out.

La Polonia ha fatto decollare gli aerei delle sue forze armate e dei paesi alleati. Varsavia ha affermato che ciò era presumibilmente collegato alle azioni delle forze aerospaziali russe nell’Ucraina occidentale.

Il portavoce presidenziale Dmitry Peskov, ha sottolineato che l’attacco è la risposta agli attacchi contro obiettivi civili, le truppe russe effettuano regolarmente attacchi mirati sulle sedi del personale, dell’equipaggiamento delle Forze Armate ucraine e dei mercenari, nonché sulle infrastrutture: impianti energetici, industria della difesa, amministrazione militare e comunicazioni dell’Ucraina, ma non attaccano gli edifici residenziali e le istituzioni sociali.