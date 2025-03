Massiccio attacco russo su città ucraine tra cui Kiev: è la risposta ai droni su Mosca di ieri. La proposta di tregua può attendere

A poche ore dall’intesa tra Usa e Ucraina su una proposta di tregua di 30 giorni la Russia ha lanciato un attacco di droni su diverse città ucraine tra cui Kiev, Kharkiv e Sumy. Ci sono diversi morti e feriti

Nella notte le più grandi città ucraine sono sotto attacco di droni russi. L’attacco arriva poche ore dopo l’intesa tra Usa e Ucraina su una proposta di tregua di 30 giorni, che deve essere ora sottoposta alla Russia. E l’attacco di Mosca appare una doppia risposta. La prima al pesante attacco con almeno 333 droni che Kiev ha lanciato ieri su Mosca e la seconda, alla proposta di tregua immediata di 30 giorni che il Cremlino difficilmente accetterà, perché serve solo a Zelensky per cercare di ripristinare il suo esercito che in questo momento è allo bando in ritirata.

Il capo dell’amministrazione dell’aviazione statale della capitale Kiev, Timur Tkachenko, nella notte ha prima messo in guardia la popolazione sulla minaccia dell’arrivo dei droni russi, poi ha comunicato che le difese aeree si erano attivate. “Le forze di difesa aerea stanno operando in città. Restate nei rifugi”, ha confermato poco dopo il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko.

Velivoli aerei senza pilota hanno colpito anche a Kharkiv. Il primo cittadino, Igor Terekhov, ha avvertito che droni Shahed hanno attaccato nei pressi di abitazioni private e hanno danneggiato “diverse rotatorie”. “Per il momento, fortunatamente, non si registrano vittime o feriti”, ha aggiunto.

Il sindaco ad interim di Sumy, Artem Kobzar, da parte sua, ha riferito che i droni hanno colpito “uno dei magazzini” provocando un incendio. “C’è un incendio, tutti i servizi stanno lavorando sulla scena – ha spiegato – Al momento non ci sono informazioni sui feriti o sui morti. C’è anche la minaccia di un secondo attacco di droni, per favore rimanete in luoghi sicuri”. Le autorità locali sui social, citate da Ukrainksa Pravda riferiscono che una persona è morta nell’attacco russo di questa notte sulla città di Sumy. La polizia regionale ha affermato che la vittima è un uomo di 32 anni.

Droni anche sulla città di Dnipro, nell’est dell’Ucraina. Lo ha riferito su Telegram il governatore della regione Dnipropetrovsk, Sergiy Lysak, poche ore dopo l’annuncio del sì di Kiev alla proposta americana di 30 giorni di cessate il fuoco con la Russia. Lysak ha affermato che l’attacco ha danneggiato un’infrastruttura e 10 case private, senza tuttavia segnalare vittime, e che le difese aeree ucraine hanno abbattuto 12 droni su 20.

Missile anche su Odessa, dove il bilancio dell’attacco sferrato dalla Russia contro il porto ucraino di è di quattro morti e due feriti, a causa di un missile balistico è esploso sul porto. Danneggiate le infrastrutture e la nave mercantile battente bandiera delle Barbados MJ Pina, che stava caricando grano per esportarlo in Algeria. A dichiararlo è stato il governatore Oleh Kiper. Quattro membri dell’equipaggio siriani, di età compresa tra 18 e 24 anni, sono stati uccisi, mentre un altro membro dell’equipaggio siriano e un dipendente portuale ucraino sono rimasti feriti. Sono stati danneggiati anche un’altra nave e i magazzini del grano. A riferirne è il Kyiv Independent.

Ataaccata anche Kryvy Rih, città natale di Zelensky, Dove a seguito dell’attacco missilistico russo, di questa notte, una donna di 47 anni è morta e altre cinque persone sono rimaste ferite. Lo ha riportato su Telegram il capo dell’amministrazione militare locale.Una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite questa mattina a Kryvy Rih, città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in seguito a un attacco missilistico russo: lo hanno reso noto su Telegram il capo dell’amministrazione distrettuale, Yevhen Sytnychenko, e il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Sergiy Lysak. Lo riporta Ukrainska Pravda.

Mosca, inoltr fa sapee di avere abbattuto 21 droni ucraini sul territorio russo. “Le difese aeree di Mosca hanno abbattuto 21 droni ucraini sul territorio russo”. Lo ha affermato – come riporta l’agenzia Interfax – il Ministero della Difesa russo. “Durante la notte scorsa le difese aeree in servizio hanno intercettato e distrutto 21 droni ucraini: 12 sulla regione di Bryansk, due sulla regione di Kursk, uno sulla regione di Kaluga e uno sulla Crimea, oltre a cinque sulle acque del Mar Nero”, si legge nella dichiarazione.