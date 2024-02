Massiccio attacco russo su tutta l’Ucraina: Borrell e la delegazione Eu costretti a rifugiarsi in un bunker

L’esercito russo questa notte e nella mattinata ha lanciato un massiccio attacco contro l’Ucraina: lanciati 44 missili e 20 droni che ha causato un blackout a Kiev

Lo ha riferito l’esercito ucraino, aggiungendo che questa mattina presto la capitale ucraina è stata colpita con dei missili nel bel mezzo della visita dell’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri, Josep Borrell, che con il resto della delegazione si è rifugiato al piano sotterraneo dell’hotel di Kiev in cui alloggia dove c’è un bunker, secondo quanto riportato da EFE. L’allarme che ha costretto il politico spagnolo a scendere nel rifugio prima di iniziare il suo programma di incontri di oggi – che prevede incontri con il presidente Volodymir Zelenski e altri leader ucraini – è stato dichiarato intorno alle 6.00 ora locale. “Missili su Kiev e sull’est (dell’Ucraina)”, ha riferito per primo su Telegram il capo dell’amministrazione militare della capitale ucraina. Poco dopo, lo stesso canale ufficiale ha aggiunto che “diversi missili” erano puntati su Kiev. Un’ora dopo il suono delle sirene che avvertivano di possibili attacchi in città e nel centro di Kiev si è sentita una potente esplosione, che potrebbe essere stata causata dall’impatto con un missile russo di un altro proiettile lanciato dalle difese aeree ucraine.

Lo stesso capo dell’amministrazione militare di Kiev ha confermato al momento dell’esplosione che le difese aeree erano state attivate e ha invitato i residenti della capitale a non lasciare i loro rifugi fino a quando l’allerta non sarà terminata. Il sindaco Kiev, Vitaly Klitschko, dopo il raid russo

ha detto che la capitale è rimasta senza elettricità, precisando che “due linee dell’alta tensione nella capitale sono state danneggiate da frammenti di missili”. “Alcuni utenti sulla riva sinistra sono attualmente senza elettricita'”, ha scritto Klitschko sui social media.

Sempre nelle prime ore di oggi, a Kharkiv, nel nordest dell’Ucraina, sono state udite una serie di esplosioni. Lo hanno riferito su Telegram il sindaco della città, Ihor Terekhov, e il governatore della regione omonima, Oleh Syniehubov. Secondo quanto riferito a Ukrinform, la prima esplosione è avvenuta alle 6 di mattina ora locale, le 5 in Italia. L’emittente Rbc-Ucraina riporta che le esplosioni sono dovute a bombardamenti della Russia sulla regione. Le autorità hanno invitato i residenti a rimanere nelle proprie case.

A Mykolaiv questa mattina un civile è rimasto ucciso negli attacchi russi alla città ell’Ucraina meridionale. Il sindaco Oleksandr Senkevich ha dichiarato che l’uomo è morto a causa delle gravi ferite riportate dopo che i missili del Cremlino hanno scoperchiato i tetti di 20 abitazioni. Senkevic ha aggiunto che nella città portuale si registrano danni alle reti del gas e dell’acqua, come riferisce Unian.

Nella regione di Sumy, ci sono stati 31 attacchi russi, ma non risultano vittime, riferisce l’amministrazione regionale. L’esercito russo ha sparato sulle comunità di Bilopillia, Krasnopillia, Velyka Pysarivka, Khotin, Shalyhyne, Seredyna-Buda, Nova Sloboda, Znob-Novhorodske ed Esman. Per 24 ore, la Russia ha assaltato gli insediamenti di confine con attacchi di mortaio, artiglieria, carri armati, droni e lanciagranate. I bombardamenti, riporta l’edizione online del quotidiano Kyiv Independent, hanno causato almeno 123 esplosioni nell’area. Non sono state segnalate vittime o danni alle infrastrutture civili. I bombardamenti sono un evento quotidiano per le comunità vicine al confine nord-orientale dell’Ucraina con la Russia. Gli attacchi contro la regione di Sumy del 5 febbraio hanno ucciso un civile e ne hanno feriti otto.