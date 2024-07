Matera. Due vigili del fuoco sono morti in un incendio nel tentativo di salvare una famiglia

“Si sono comportati da eroi. A nome della nostra comunità rivolgo un ringraziamento per il coraggio mostrato per cercare di salvare una famiglia dalle fiamme”

Questo il commento del sindaco di Nova Siri, Antonello Mele ai microfoni dell’Ansa.

Due vigili del fuoco, Giuseppe Lasalata e Antonio Martino, entrambi 45enni, sono morti nel pomeriggio di oggi, 17 luglio, durante le operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione nel comune di Nova Siri, contrada Cozzuolo, in provincia di Matera. caduti in un dirupo per salvare una famiglia.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Policoro e del comando provinciale per la ricostruzione dell’accaduto. Secondo una prima versione, i due vigili del fuoco sarebbero morti dopo una caduta in un dirupo. La zona di intervento è un’ampia area di macchia mediterranea e vegetazione tra Nova Siri e Rotondella.