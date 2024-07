Maternità surrogata: ok alla proposta di FdI dalla Commissione Giustizia, contrarie tutte le opposizioni

La commissione Giustizia del Senato ha dato il via libera alla proposta di legge a firma di Fratelli d’Italia, fortemente voluto dalla stessa premier Giorgia Meloni, FdI, che introduce il reato universale

Dopo il via libera, della commissione Giustizia del Senato i gruppi hanno dato il mandato al relatore per l’approdo in Aula. A favore del provvedimento che porta la firma di Fratelli d’Italia, approvato alla Camera il 26 luglio 2023, ha votato il centrodestra, contrarie tutte le opposizioni.

Per Augusta Montaruli, di Fratelli d’Italia, la maternità surrogata è “una pratica indegna, che trasforma il corpo delle donne e la procreazione di bambini come merce da vendere al miglior offerente. Tutto questo è oltremodo abominevole e nulla c’entra con la libertà di essere genitore o di fare del proprio corpo ciò che si desidera. Tale business, che diventa sempre più di moda e in voga nel mondo, bandito in Italia, deve essere assolutamente condannato. Questo provvedimento, che aveva incassato l’ok già alla Camera, è la bandiera che Fratelli d’Italia, sotto l’egida di Giorgia Meloni, sventola con orgoglio perché è la vittoria della vera libertà e civiltà”, ha dichiarato Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“L’Italia si conferma una nazione all’avanguardia sul fronte dei diritti, contro le nuove forme di sfruttamento delle donne e dell’infanzia. Difendiamo il diritto dei bambini alle proprie origini, il diritto delle donne a non essere sfruttate e mercificate, la salvaguardia delle relazioni solidaristiche e gratuite su cui si fonda la coesione della nostra società”, ha dichiarato la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella commentando l’approvazione in commissione al Senato del disegno di legge sulla maternità surrogata.