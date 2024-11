Mattarella: “Ho promulgato leggi che non condividevo perché sono un arbitro della Costituzione”

“Il Presidente della Repubblica interviene quando il sistema si blocca, può avvenire perché non tutto è prevedibile. Il capo dello Stato oltre ad essere un arbitro è un meccanico che interviene per rimettere in moto il sistema che si è inceppato”

Lo ha detto Sergio Mattarella nel suo intervento all’evento ’25 anni di Osservatorio Permanente Giovani-Editori’. Il presidente della Repubblica ha parlato a tutto campo. “L’immagine” del Presidente della Repubblica “come arbitro l’ho usata anche io, nel mio primo discorso di insediamento e ho detto anche che i giocatori devono aiutarlo nell’applicazione delle regole, la pluralità nell’aspetto delle regole è fondamentale”.

Il capo dello Stato aggiunge che “È importante, per qualunque organo dello Stato, il potere degli altri organi, perché non vi sia nessuno nello Stato, nell’ordinamento, che abbia troppo potere, perché il contenimento nei propri limiti è fondamentale”. Mattarella chiarisce anche un altro aspetto del suo ruolo: “Sì ho adottato decisioni che non condivido, è capitato più volte, il presidente promulga leggi ed emana decreti, ma ha delle regole che deve rispettare. Più volte ho promulgato leggi che non condivido, che ritenevo sbagliate e inopportune, ma erano state votate dal Parlamento e io ho il dovere di promulgare a meno che non siano evidenti incostituzionalità. In quel caso ho il dovere di non promulgare, ma devono essere evidenti, un solo dubbio non mi autorizza a non promulgare”.