Mattia muore nel sonno a 25 anni colto da malore improvviso: a trovarlo riverso sul letto è stato il papà

Un malore improvviso ha stroncato la vita nel sonno di un giovane calciatore di 25 anni trovato morto in casa dal papà: inutili i soccorsi

La tragedia è accaduta nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 dicembre, a Ciconicco di Fagagna, in provincia di Udine. A perdere la vita Mattia Miano di appena 25 anni, capitano della squadra San Daniele Calcio che milita in Prima Categoria.

Il giovane che è un geometra, alle 6 e 30 di quella mattina doveva recarsi a visitare un cantiere per lavoro, ma non si è presentato. Un fatto inconsueto per il ragazzo impiegato presso l’azienda metalmeccanica Simeon di Fagagna, si solito puntuale. I colleghi preoccupati per la sua assenza hanno chiamato il papà e insieme sono andati a cercarlo. Una volta arrivati nella casa del giovane, hanno fatto la tragica scoperta, Mattia era riverso sul letto immobile. Immediatamente è stato chiamato il numero unico di emergenza, ma quando i sanitari sono arrivati sul posto, per Mattia non c’era più nulla da fare se non constatarne il decesso.

Mattia era un grande appassionato di calcio. Era, infatti, il capitano del San Daniele Calcio, squadra che gioca in Prima Categoria. La notizia ha sconvolto la piccola città dove Mattia era molto amato sia per la sua professionalità che per la sua passione per il calcio. I suoi compagni lo ricordano come un leader appassionato e determinato e lo hanno salutato con commozione sui social.