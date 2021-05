Mazara del Vallo. Scontro tra un’auto e scooter sulla SS115: muore un giovane 20enne

Un incidente mortale si è verificato nella serata di ieri, nello scontro tra un’auto e uno scooter, un giovane è morto

È accaduto intorno alle 21,30 sulla strada statale 115, al km 58, nel tratto fra Mazara del Vallo e Campobello di Mazara, nel trapanese. Secondo una prima ricostruzione, una Fiat Punto, con a bordo una coppia, entrambi sulla trentina, viaggiava in direzione Campobello di Mazara, quando nel tratto successivo allo svincolo per l’ex stazione di c/da San Nicola, per cause in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con uno scooter guidato da un giovane 20enne che proveniva dal lato opposto. Nel violentissimo impatto il 20enne sarebbe morto quasi sul colpo.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che nulla hanno potuto da fare per il giovane ed hanno soccorso i due occupanti dell’auto, entrambi di origine mazarese, rimasti feriti, che sono stati trasportati all’Ospedale “A. Ajello” di Mazara. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni.

I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Municipale di Mazara del Vallo ed una pattuglia della locale Compagnia dei carabinieri. La salma del ragazzo che non aveva documenti, è stata trasportata presso l’obitorio comunale di Mazara in attesa delle procedure di riconoscimento.