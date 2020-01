Mazara del Vallo. Si cosparge di liquido e si da fuoco: lo soccorrono moglie e figli, ma è gravissimo

Un uomo di 45 anni, per motivi ancora ignoti, si è cosparso di liquido infiammabile e si è dato fuoco: soccorso dai familiari è ricoverato in gravissime condizioni

La tragedia è avvenuta intorno alle 00.30 di questa notte in una abitazione nella zona di MazaraDue, a Mazara del Vallo. Secondo quanto ricostruito, un uomo di 45 anni si è cosparso di liquido infiammabile e poi si è dato fuoco, trasformandosi in una torcia umana. Le fiamme in breve hanno invaso l’appartamento al piano terra dove in quel momento si trovavano la moglie e i figli, che hanno soccorso l’uomo cercando disperatamente di spegnere le fiamme, tanto che la moglie, pare sia rimasta ustionata alle braccia, mentre un figlio alla mano.

Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco per spegnere le fiamme dell’appartamento che è andato distrutto e i sanitari del 118 che hanno trasportato il 45enne prima al pronto soccorso dell’ospedale Abele Ajello di Mazara, dove i medici dopo avergli riscontrato ustioni di terzo grado nell’80 per cento del corpo, hanno optato per il suo trasferimento in elisoccorso presso il centro grandi ustioni di Palermo, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Sull’accaduto e sulle cause che hanno portato l’uomo a fare questa scelta estrama, stanno indagando polizia e carabinieri.