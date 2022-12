“Mazzette dal Qatar a Parlamento Europeo e sindacato internazionale”: Blitz polizia belga, fermati due italiani

Si tratta dell’ex eurodeputato del Pd e di Articolo 1 Antonio Panzeri e dell’ex dirigente della Uil in Friuli Venezia Giulia, che da poche settimane è a capo della Ituc Luca Visentini: tra le accuse dell’indagine belga c’è “organizzazione criminale”, corruzione e riciclaggio di denaro

Altro che Russia, soldi – e pure tanti – dal Qatar per corrompere e modificare le decisioni del Parlamento europeo e della Confederazione sindacale internazionale (Ituc), la più importante federazione sindacale del mondo per “vedere di buon occhio” i campionati mondiali di calcio in corso nel Paese islamico, “dimenticando” le molte accuse di violazione di diritti umani e dei diritti dei lavoratori.

Per questo la polizia federale del Belgio ha aperto a luglio 2022 un’inchiesta – che vede tra le accuse anche “organizzazione criminale”, corruzione e riciclaggio di denaro – che ha dato vita ad un blitz con 16 perquisizioni in diversi Comuni dell’area di Bruxelles: in particolare sono stati sequestrati apparecchiature informatiche e telefoni soprattutto agli assistenti parlamentari legati al gruppo Socialisti e Democratici e, in un caso, al Partito Popolare Europeo.

Inoltre, quattro persone sono state fermate e sono sotto interrogatorio, riferisce il Fatto Quotidiano: tra loro ci sono l’ex eurodeputato del Pd e di Articolo 1 Antonio Panzeri – ex segretario della Camera del Lavoro a Milano – e il sindacalista Luca Visentini, ex dirigente della Uil in Friuli Venezia Giulia che da poche settimane è a capo della Ituc, la confederazione sindacale mondiale (che rappresenta più di 200 milioni di lavoratori).

La notizia dell’inchiesta è stata anticipata dal quotidiano Le Soir e dal settimanale Knack. “Le indagini – si legge in una nota della Procura brussellese – hanno consentito agli investigatori di mettere le mani su 600mila euro in contanti. Sono state sequestrate attrezzature informatiche e telefoni cellulari, che saranno saranno analizzati nell’ambito dell’indagine. Questa operazione riguarda in particolare gli assistenti parlamentari che lavorano nel Parlamento europeo. Tra le persone interrogate c’era anche un ex parlamentare europeo”. Il FattoQuotidiano riferisce che ben cinquecentomila euro in contanti sono stati trovati e sequestrati nell’abitazione di Panzeri, intanto i vertici dei Socialisti&Democratici, di cui Panzeri ha fatto parte fino ad alcuni anni fa, si sono riuniti d’urgenza nel pomeriggio.