Medio Oriente. Putin manda messaggio a Khamenei: “Evitare di colpire  civili nella risposta a Israele”

La Russia sempre più coinvolta nel Medio Oriente: il presidente russo Vladimir Putin ha consigliato alla guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, di rispondere in modo moderato all’uccisione del leader di Hamas Ismail Haniyeh e di evitare di colpire i civili israeliani

Lo scrive la Reuters sul proprio sito web citando due alte fonti iraniane. Secondo le fonti, il messaggio è stato consegnato ieri da Sergei Shoigu durantene gli incontri con alti funzionari nella sua visita in Iran . Sempre secondo le due fonti iraniane, Teheran ha anche fatto pressione su Mosca per la consegna di jet da combattimento Sukhoi Su-35 di fabbricazione russa, ma sulla questione il Cremlino non ha risposto.