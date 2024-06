Medvedev: “Aja istituzione teatrale, mandati arresto a Paesi che non ne fanno parte può essere un passo verso la guerra”

Il mancato riconoscimento dell’immunità della Corte penale internazionale ai paesi che non fa parte di questa istituzione teatrale chiamata CPI e dei loro funzionari a volte può essere un passo verso la guerra

Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, spiegando che “La Russia, come la maggior parte dei paesi del mondo, inclusi, per inciso, gli Stati Uniti d’America e i paesi più grandi – Cina, India – non fa parte di questa istituzione teatrale chiamata CPI”, ha sottolineato il funzionario.

“Per quanto riguarda l’immunità, questo argomento è già stato sollevato qui, e ne ho già parlato. In breve, il mancato riconoscimento dell’immunità di un Paese, compresa l’immunità dei beni, l’immunità dei funzionari, è il passo più decisivo verso l’inizio di guerra, e in alcune situazioni anche di una guerra mondiale”, ha aggiunto.

Il ragionamento di Medvedev è relativo ai recenti mandati di arresto emessi dalla Corte penale internazionale il 25 giugno in relazione alla situazione in Ucraina, contro l’ex ministro della Difesa russo Sergej Shoigu e il capo di stato maggiore delle forze armate russe Valery Gerasimov.

Per l’ex presidente russo, i mandati sono contrari al diritto internazionale. “La Russia, come la maggior parte dei paesi del mondo, inclusi, incidentalmente, gli Stati Uniti d’America e i paesi più grandi – Cina, India – non è parte di questa istituzione teatrale chiamata CPI”, ha detto. “I tentativi di applicarci le norme di un trattato internazionale, di cui non siamo parte, sono ovviamente insensati. Fanno parte della politica estera, ed è assolutamente aggressiva. Ma le conseguenze, come ho già detto, possono essere molto negativo per l’intera umanità. Coloro che generano queste decisioni dovrebbero riflettere su questo”.

L’anno scorso, la Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto nei confronti del presidente russo Vladimir Putin e della commissaria russa per i diritti dei bambini Maria Lvova-Belova con l’accusa di presunta deportazione illegale di bambini ucraini.