Medvedev avverte l’Occidente: “Militari Europei in Ucraina? Tornerebbero nelle bare”

Risponde duro e sprezzante come suo solito Medvedev alle voci di un possibile invio: di peacekeeper europei in Ucraina: “Tornerebbero nelle bare”

A parlarne ieri con grande preoccupazione è stato il Premier ungherese Victor Orbav: “l’Occidente ha inviato armi sempre più potenti a Kiev ed adesso in europa si discute di inviare pure truppe, lo scenario della terza guerra mondiale non è più un’esagerazione letteraria. Il rischio di un’altra guerra mondiale è abbastanza palpabile e non è un’esagerazione”.

Un Orban evidente preoccupato e non a caso Eventuali ed infatti dopo poche ore è arrivata la risposta dell’ex presidente russo Dmitry Medvedev sul suo canale Telegram: se la Ue decidesse di inviare peacekeeper in Ucraina dovranno essere “distrutti senza pietà”, perché “nemici diretti” schierati ai confini della Russia.

Parole quelle Medvedev, che non lasciamo spazio ad interpretazioni e aggiungendo che inpeacekeeper della Ue sarebbero per Mosca “lupi travestiti da agnelli”, e quindi sarebbero obiettivi legittimi delle forze russe” L’ex presidente conclude aggiungendo: “E’ pronta l’Europa per una lunga fila di bare dei suoi peacekeeper?”.