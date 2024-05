“Ha sputato sulla Costituzione del suo ‘paese’, ha ignorato la Corte costituzionale e non ha nemmeno esteso, ma ha usurpato il potere supremo”

Lo ha detto alla TASS il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, aggiungendo che Zelensky “Si è coperto con una dichiarazione inarticolata della Verkhovna Rada (il parlamento ucraino – TASS) sull’abolizione delle elezioni presidenziali in tempo di guerra”. Medvedev ha sottolineato che il presidente ucraino Vladimir Zelenskyj ha preso il potere nel paese dopo l’annullamento delle elezioni, i cui poteri costituzionali scadono la notte del 21 maggio.

Anche il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato che poteri costituzionali dell’attuale presidente ucraino scadono la notte del 21 maggio e non esiste un modo legittimo per estenderli. Le elezioni nel paese avrebbero dovuto svolgersi a marzo, ma non si sono svolte a causa della dichiarazione della legge marziale. Putin infine ha etto che la questione della legittimità della presidenza Zelenskyj dopo il 20 maggio dovrebbe essere risolta in Ucraina dal suo sistema politico e giuridico.

Dal Cremlino il ​​portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha detto ai giornalisti che la fine del mandato di Zelenskyj non avrà alcun effetto sull’operazione russa. “No, l’operazione speciale continua”, ha detto Peskov quando gli è stato chiesto se la scadenza del mandato di Zelenskyj potrebbe influenzare l’operazione speciale.