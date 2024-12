Medvedev: “Imminente la vendetta per il vile attentato al generale Kirillov”

“La leadership ucraina dovrà affrontare un’imminente vendetta per l’uccisione del generale russo Kirillov, morto stamattina a Mosca dopo l’esplosione di un monopattino contenente esplosivo”

Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev , come riporta l’agenzia di stampa Ria Novosti, ripresa dal Guardian. “Rendendosi conto dell’inevitabilità della sua sconfitta militare, Kiev lancia attacchi codardi e spregevoli in città pacifiche”, ha affermato Medvedev, che non specifica quale sarà la portata della risposta.

Kiev ha rivendicato l’attentato al tenente generale Kirillov a Mosca, ha detto una fonte della sicurezza ucraina, secondo l’agenzia di stampa Reuters e AFP. Gli investigatori russi hanno qualificato l’assassinio del comandante delle forze russe di protezione contro le radiazioni, le sostanze chimiche e biologiche Igor Kirillov come un atto di terrorismo: lo ha dichiarato il Comitato Investigativo, come riporta Interfax. Il capo del Comitato Investigativo Alexander Bastrykin ha ordinato che l’ufficio centrale del comitato prenda sotto controllo speciale le indagini sull’assassinio di Kirillov.