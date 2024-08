“Kiev voleva dimostrare ai suoi padroni i lati migliori delle sue forze militari in diminuzione, al fine di ottenere più denaro e armi”

Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev aggiungendo: “Dobbiamo imparare da quello che è successo e fare ciò che il capo di stato maggiore Valery Gerasimov si è impegnato a fare nei confronti del comandante in capo supremo, cioè sconfiggere e schiacciare risolutamente il nemico”, ha detto.

Medvedev ha sottolineato che “le ragioni e gli obiettivi dell’operazione terroristica dei nazisti ucraini nella regione di Kursk sono stati analizzati in modo approfondito e obiettivo”. il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Kiev era guidata soprattutto dal desiderio di dimostrare ai suoi padroni i lati migliori delle sue forze in diminuzione, al fine di ottenere più denaro e armi, e di indurre la Russia a ridistribuire parte delle sue forze dalla linea di combattimento a Kursk. e Belgorod, “facendo temporaneamente sembrare un fallimento un successo nel campo dell’informazione”.

“Da questo momento in poi – si legge ancora su Telegram – l’operazione militare speciale deve diventare esplicitamente extraterritoriale. Non si tratta più di un’operazione per riconquistare le nostre terre e punire i nazisti. Noi possiamo e dobbiamo muoverci più a fondo nell’Ucraina esistente, attraverso Odessa, Kharkiv, Dnepropetrovsk, Nikolayev. Verso Kiev e oltre”. “Ci fermeremo – ha concluso – solo quanto lo riterremo accettabile e vantaggioso”. ha concluso Medvedev.

Ieri 6 agosto, la regione di confine di Kursk è stata oggetto di un massiccio attacco da parte dell’Ucraina durante il quale sono stati uccisi cinque civili e ferito 31 persone, tra cui sei bambini. Il generale dell’esercito Valery Gerasimov, capo dello stato maggiore delle forze armate russe, ha riferito al presidente Vladimir Putin che le truppe russe avrebbero completato la loro operazione nella regione di Kursk sconfiggendo le forze ucraine, che hanno pero oltre 300 militari e riprendendo il controllo del confine.