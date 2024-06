“Ora lasciamo che gli Stati Uniti e i loro alleati sentano l’impatto diretto dell’uso delle armi russe da parte di terzi”

Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev riferendosi a quanto ha detto ieri dal presidente russo Vladimir Putin in un incontro con i vertici delle agenzie di stampa internazionali a margine della Cattedrale di San Pietro: “La Russia può fornire armi a qualsiasi nemico degli Stati Uniti, allo stesso modo in cui Washington fa con l’Ucraina”. Lo riporta la Tass.

Nel corso del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (SPIEF), Putin ha affermato che Mosca stava riflettendo su come rispondere alle forniture di armi a Kiev per gli attacchi alla Russia. Secondo il presidente russo, una delle opzioni possibili è fornire armi simili a regioni da cui potrebbero essere sferrati “attacchi dolorosi” contro strutture occidentali.

“Ciò segna un cambiamento piuttosto significativo nella nostra politica estera”, ha osservato Medvedev, commentando la posizione del presidente. “Questo è ciò che pensano gli yankee e i loro sbavanti cani europei: abbiamo il diritto di inviare qualsiasi arma all’Ucraina – il nemico del nostro paese – ma nessun paese può aiutare la Russia”.

“Ora lasciamo che gli Stati Uniti e i loro alleati sentano l’impatto diretto dell’uso delle armi russe da parte di terzi”, ha detto Medvedev, commentando l’osservazione del presidente russo Vladimir Putin sulla questione. “Potrebbe trattarsi di chiunque consideri lo Yankeeland un nemico, indipendentemente dalle sue convinzioni politiche o dal riconoscimento internazionale”, ha aggiunto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza.

“Se gli Stati Uniti sono loro nemici, allora sono nostri amici”, ha osservato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo. “E lasciamo che l’uso delle armi russe nelle ‘regioni’ finora non identificate sia il più devastante possibile per loro e per i nostri avversari. Lasciamo che ‘le strutture sensibili dei paesi che forniscono armi all’Ucraina’ brucino nel fuoco dell’inferno, insieme a coloro che le gestiscono, ” ha detto. “Quanto a noi, ci rallegreremo degli attacchi riusciti con le nostre armi contro i nostri nemici comuni”, ha concluso Medvedev.

Anche il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che l’uso da parte di Kiev di missili di Paesi Nato nei bombardamenti sulla Russia “non rimarrà senza conseguenze” per l’Occidente.

Peskov, ha definito “molto importante” la dichiarazione fatta ieri dal presidente Vladimir Putin sulla risposta asimmetrica di Mosca, che fornirà missili a parti terze per colpire “obiettivi sensibili” dei Paesi Nato. Ma “ovviamente” la Russia non precisa a chi verranno dati questi missili, ha aggiunto Peskov, citato dalle agenzie russe.