Medvedev: “occhio per occhio”, trasformare la vita in Occidente in un “incubo permanente” in risposta alle sanzioni

“Dovremmo cercare ogni giorno di arrecare il maggior danno possibile ai paesi a cui vengono imposte queste restrizioni al nostro Paese e a tutti i nostri cittadini” e cita l’Antico Testamento: “occhio per occhio” Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, secondo cui la Russia dovrebbe assumere un atteggiamento biblico nella sua risposta alle sanzioni occidentali, trasformando la vita in Occidente in un “incubo permanente” e infliggendo il massimo danno ai paesi ostili, “Dovremmo provare ogni giorno a fare il maggior danno possibile a quei paesi che hanno imposto queste restrizioni al nostro paese e a tutti i nostri cittadini. Colpiteli dove fa male”, ha scritto l’ex presidente russo sul suo canale Telegram. “Fate danni ovunque, paralizzate il funzionamento delle loro aziende e delle agenzie governative. Trovate le vulnerabilità nelle loro tecnologie critiche e attaccatele senza pietà. Distruggete letteralmente la loro energia, industria, trasporti, servizi bancari e sociali”. “Trasformiamo le loro vite in un incubo permanente”, ha concluso Medvedev, facendo riferimento al principio dell’Antico Testamento di “occhio per occhio”. Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/