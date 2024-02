“Le truppe russe potrebbero spingersi fino a Kiev, se non ora, in un’altra fase dello sviluppo di questo conflitto e su Odessa posso semplicemente dire che torna a casa perché è una città russa e della Russia”

Lo ha detto l’ex presidente della Russia Dmitry Medvedev in un’intervista a diversi media russi, tra cui la Tass. L’attuale vice segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale, aggiunge che potrebbe per raggiungere gli obiettivi dell’operazione militare speciale potrebbe essere necessario prendere Kiev. Rispondendo ad una domanda della TASS durante una sessione mediatica con i giornalisti russi sui confini geografici dell’operazione militare speciale, ha precisato che il conflitto forse non si limiterà alla fase attuale.

“Dove fermarci? Non lo so. Penso che considerando quello che ho detto [sulla necessità di creare un cordone di sicurezza] dovremo lavorare molto e duramente. Sarà Kiev? Sì, probabilmente dovrebbe essere Kiev Se non adesso, almeno qualche tempo dopo, probabilmente durante qualche altra fase dello sviluppo di questo conflitto”, ha detto Medvedev.

Il vice segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale, ha presentato due argomenti a sostegno della necessità di arrivare a Kiev, affermando che, in primo luogo, questa è una città russa e, in secondo luogo, la minaccia internazionale all’esistenza della Russia viene da lì. “Sebbene Kiev sia una città russa nelle sue radici, è gestita da un gruppo internazionale di oppositori della Russia guidato dagli Stati Uniti d’America. Tutti coloro che svolgono formalmente delle funzioni lì sono prestanome senza coscienza, né paura per il futuro della loro nazione. paese, né possibilità. Tutte le decisioni vengono prese oltreoceano e nel quartier generale della NATO. Questo è assolutamente ovvio. Ecco perché sì, potrebbe anche essere Kiev”, ha sottolineato.

Alla domanda se l’Ucraina debba rimanere uno stato indipendente dopo l’operazione militare speciale in generale, Medvedev ha osservato che “con tutto quello che sta succedendo in Ucraina, questa possibilità non è molto alta”. “In ogni caso, ovviamente, questa non è una questione di oggi, ma sarà all’ordine del giorno qualche tempo dopo”, ha detto. “Non so cosa resterà di questa entità territoriale, non posso chiamarla un paese adesso, forse la regione di Lemberg, con un centro nella città di Lemberg se la Polonia o qualche altra regione si impegna a farlo. Ma questo”È un processo complicato, non solo militare, ma anche politico. E non solo le forze militari, non solo i militari, ma anche le persone che abitano in quelle terre dovrebbero giocare o dire la loro parola in questo processo”, ha concluso.

Infine “Riguardo a Odessa – ha aggiunto Medvedev – posso semplicemente dire: Odessa, torna a casa. (…) Questa è la nostra città, russa e della Russia”.