Medvedev: “Sanzioni occidentali sono fallite, la Russia cresce, gli USA fanno soldi e l’Europa è umiliata”

Poi il monito dell’ex Presidente russo: uso proprietà intellettuale occidentale senza autorizzazioni e pagamento royalties, sarà nostra sanzione di ritorsione

Dopo aver attaccato il Ministro italiano Crosetto due giorni fa – definendolo sciocco -, l’ex presidente Dmitry Medvedev ed attuale vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, in un messaggio su Telegram, torna a parlare dell’Occidente delle sanzioni contro la Russia che “sono miseramente fallite”.

“I paesi nemici non hanno il coraggio di ammettere che le loro sanzioni “infernali” sono miseramente fallite. Non funziona. La stragrande maggioranza dei prodotti industriali e dei beni di consumo è stata sostituita dai nostri, russi e quelli mancanti, dai marchi asiatici. Funzionano anche le importazioni parallele, dalle quali otteniamo gli stessi marchi occidentali ei loro proprietari non ottengono nulla.

Quindi tutto è come sempre – sentenzia Medvedev – : gli americani fanno soldi con un’Europa umiliata. L’Europa schiacciata resiste e perde denaro. Allo stesso tempo, anche il FMI prevede crescita economica – quindi nessuna crisi – in Russia quest’anno”.

Poi l’ex Presidente tira la stoccata decisiva: “Resta solo da adottare le regole sull’uso della loro proprietà intellettuale. Senza alcuna licenza e pagamento di royalties. Queste, tra le altre cose, saranno le nostre sanzioni di ritorsione sui loro diritti di proprietà. Per qualsiasi cosa, dai film al software industriale. Grazie, a proposito, a coloro che hanno sviluppato vari programmi per l’uso senza licenza dei loro costosi prodotti intellettuali. Insomma, pirateria per uso personale. Perché ‘à la guerre comme à la guerre’…”

L’ultima frase usata da Medvedev, classica espressione francese, intende che ogni situazione va accettata per ciò che è, e che quindi bisogna farsi bastare e saper sfruttare le risorse che sono offerte dalle circostanze, per quanto avverse.