Medvedev spiega gli obiettivi militari russi e “si chiede” se anche la Nato ne faccia parte

L’ex presidente russo su Telegram: “la guerra ibrida, di fatto dichiarata dalla NATO allla Federazione Russa, può essere considerata l’ingresso dell’Alleanza nella guerra contro la Russia?”

Il vicepresidente del consiglio di sicurezza e ex presidente russo Dmitri Medvedev in un messaggio su Telegram scrive oggi la propria opinione su quelli che sono considerati obiettivi militari legittimi dalla Russia, facendo riferimento alle “regole di condotta durante la guerra (jus in bello), che hanno origine nelle fonti sacre”.

“Quali sono oggi considerati obiettivi militari legittimi? – spiega Medvedev – Nell’ambito delle regole di guerra nominate, queste sono: 1. Tutte le truppe nemiche (combattenti legali e combattenti illegali) che non sono ufficialmente ritirate dalle sue forze armate. 2. Qualsiasi equipaggiamento militare e ausiliario del nemico. 3. Qualsiasi oggetto relativo a infrastrutture militari, nonché infrastrutture civili che contribuiscono al raggiungimento di obiettivi militari (ponti, stazioni di trasporto, strade, impianti energetici, fabbriche e officine, adempimento almeno parziale di ordini militari, ecc.). 4. La leadership politico-militare del paese nemico. 5. Le forze armate di altri Paesi entrati ufficialmente in guerra, che sono alleati del Paese nemico, e gli oggetti situati sul loro territorio, di cui ai commi 1-4″.

“Oggi, però – continua l’ex presidente – c’è una domanda principale: la guerra ibrida, di fatto dichiarata dalla NATO al nostro Paese, può essere considerata l’ingresso dell’Alleanza nella guerra contro la Russia? La fornitura di un’enorme quantità di armi all’Ucraina può essere considerata un attacco alla Russia? E di conseguenza, gli obiettivi militari del blocco del Nord Atlantico sono elencati nei paragrafi 1-4 di questa nota? I leader dei paesi della NATO cantano con una sola voce che i loro paesi e l’intero blocco non sono in guerra con la Russia. Ma tutti sanno bene che la verità è diversa …”