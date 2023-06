Mel Brooks compie 97 anni e riceve l’Oscar alla carriera

Il compleanno più importante, per Mel Brooks , nato il 28 giugno 1926, che riceve un Academy Award alla carriera, un premio alla carriera a colui che è considerato il genio della comicità americana

Davvero un bel regalo di compleanno quello tributato a Mel Brooks, che domani compie 97 anni: il genio comico dietro a film cult come Frankenstein jr. e Mezzogiorno e mezzo di fuoco, il prossimo 18 novembre riceverà l’Oscar alla carriera. La sua massima evidentemente ha funzionato almeno con lui. “Ridi e il mondo riderà con te. Ridere fa bene alla vita, posso assicurare che chiunque vedrà i miei film vivrà da 2 a 5 anni in più degli altri.

Oltre a Mel Brooks l’Oscar sarà assegnato all’attrice di Black Panther Angela Bassett, durante la tradizionale serata dei Governors Awards in programma il prossimo 18 novembre. Assieme a loro, ha annunciato l’ Academy of Motion Picture Arts and Sciences, una statuetta alla carriera andrà alla montatrice Carol Littleton.

Per l’eclettico 97enne Mel Brooks, il cui vero nome è Melvin James Kaminsky, si tratta di un riconoscimento che arriva più di mezzo secolo dopo l’unica statuetta vinta, quella nel 1969 per la sceneggiatura di The Producers (in italiano Per favore, non toccate le vecchiette). Regista, produttore, sceneggiatore e attore, Brooks ha iniziato la sua carriera scrivendo commedie per i programmi televisivi di Sid Caesar e ha co-creato la serie televisiva Get Smart. Nella sua lunghissima carriera – raccontata nel 2021 in Tutto su di me! La mia vita straordinaria nel mondo dello spettacolo edito in Italia da ‘La nave di Teseo’ – molti i successi, a iniziare dall’ormai mitico Frankenstein Junior ma pochi i riconoscimenti ottenuti, anche se la sua versione teatrale di The Producers – che ha debuttato nel 2001 – ha vinto dodici Tony Award (gli Oscar del teatro) detenendo il record del maggior numero di premi vinti e chiudendo dopo 2502 repliche, dato che la pone fra i 30 shows di più lunga durata a Broadway.