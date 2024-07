Meloni a Pechino incontra Xi: “Cooperazione vantaggiosa basata su reciproca fiducia. Rendere più solido legame Italia-Cina”

La premier italiana ha incontrato il presidente Cinese e in oltre un’ora e mezza hanno parlato di scambi commerciali e cooperazioni tra i due Paesi, facendo una netta retromarcia rispetto all’anno scorso quando l’Italia si ritirò dalla “Via della seta”

Giorgia Meloni in visita in Cina oggi è arrivata alla Diaoyutai State House, a Pechino dove ha incontrato il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping. I due presidenti hanno parlato per più di un’ora e mezza. A seguire c’è stata la cena offerta dal leader asiatico.

La presidente del Consiglio ha cambiato totalmente atteggiamento nei confronti della Cina, solo qualche mese aveva deciso di uscire dall’accordo di cooperazione commerciale con il gigante asiatico voluto dall’allora premier Giuseppe Conte, oggi invece definisce il rapporto con Pechino “Cooperazione vantaggiosa basata su reciproca fiducia”.

Nell’incontro i due leader hanno condiviso il positivo sviluppo delle relazioni fra Italia e Cina nel contesto del ventennale del Partenariato strategico globale, ponendo l’accento sull’importanza di una cooperazione equilibrata, mutualmente vantaggiosa e basata sulla reciproca fiducia. Nel corso dei colloqui sono stati discussi i principali temi del rapporto bilaterale, dalle questioni economico-commerciali alla collaborazione in ambito scientifico e culturale. Lo riferisce Palazzo Chigi. “Penso che l’Italia possa avere un ruolo importante anche per quello che riguarda le relazioni con l’Unione Europea” nel “tentativo di creare rapporti commerciali che siano il più possibile equilibrati“, ha aggiunto la premier.

Ovviamente di è parlato anche delle guerre in corso. “I temi prioritari dell’agenda internazionale, dalla guerra in Ucraina ai rischi di un ulteriore aggravamento della situazione in Medioriente” sono stati sul tavolo dell’incontro a Pechino tra Xi Jinping e Meloni, come riferisce Palazzo Chigi. Hanno inoltre discusso delle crescenti tensioni nell’Indo-Pacifico. I due Presidenti si sono infine soffermati su alcune delle grandi questioni della governance globale di comune interesse, dall’intelligenza artificiale alla lotta contro il cambiamento climatico, al processo di riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Meloni ha riconosciuto a Pechino il ruolo fondamentale di mediatore per la stabilità e la pace. “C’è una insicurezza crescente a livello internazionale e io penso che la Cina sia inevitabilmente un interlocutore molto importante per affrontare tutte queste dinamiche, facendolo partendo dai rispettivi punti di vista, per ragionare insieme di come garantire stabilità e pace in un interscambio libero”, ha detto Meloni nel corso dell’incontro con Xi Jinping.