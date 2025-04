Meloni: a Washington “Italia rispettata” e invita Trump a Roma che accetta l’invito

“Lavorare insieme per costruire un Occidente più forte. Oggi a Washington ho incontrato il Presidente Donald Trump”

Lo ha scritto sui social, Giorgia Meloni, aggiungendo che è stato “Un confronto leale e costruttivo su temi strategici: dalla sicurezza alla difesa, dalla lotta all’immigrazione illegale ai rapporti commerciali”. La premier ha anche spiegato di avere “colto l’occasione per invitare a Roma, Donald Trump e sono lieta che abbia accettato. Sarà un’ulteriore occasione per rafforzare il dialogo tra le nostre nazioni”.

La presidente del Consiglio è sicura che “L’Italia è sempre più protagonista in uno scenario internazionale che cambia rapidamente. E oggi, anche grazie al lavoro fatto in questi anni, il nostro punto di vista viene ascoltato e rispettato”. Infine rivendica “il legame tra Italia e Stati Uniti che resta solido, vitale e decisivo per affrontare insieme le grandi sfide globali”.

Il giornale statunitense Politico.eu, ha scritto un articolo sull’incontro tra il presidente Trump e Giorgia Meloni, definendolo positivo. “Il Presidente Donald Trump e il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni hanno entrambi espresso ottimismo durante un incontro alla Casa Bianca giovedì riguardo a un eventuale accordo commerciale tra Stati Uniti ed Europa. “Ci sarà un accordo commerciale, al 100%”, ha promesso Trump. “Certo che ci sarà un accordo commerciale. Loro desiderano molto, e noi lo faremo, me lo aspetto pienamente, ma sarà un accordo equo”.

È stata la prima volta che Trump ha espresso pubblicamente fiducia nei negoziati commerciali con l’Europa, che ha spesso denigrato e accusato di derubare gli Stati Uniti in materia commerciale e di non fare la sua parte in materia di difesa. Finora, ha dato priorità ai colloqui con Giappone, Corea e altre nazioni dell’Indo-Pacifico, nella speranza di aumentare la pressione sulla Cina.

Meloni, la prima leader europea a visitare la Casa Bianca da quando Trump ha imposto e poi sospeso un regime tariffario radicale contro l’Unione Europea, ha osservato di non poter negoziare a nome dell’intero blocco dei 27 membri, ma ha suggerito che dialoghi sinceri avrebbero aperto la strada a un eventuale accordo. I prodotti europei sono ancora soggetti ai dazi globali del 10% imposti da Trump su quasi tutto ciò che viene importato negli Stati Uniti”.

“Sono sicura che possiamo raggiungere un accordo”, ha detto Meloni davanti ai giornalisti all’inizio di un pranzo di lavoro. “Sono qui per aiutarvi” – continua l’articolo di politico.eu. “La leader italiana, che proviene dall’estrema destra del suo Paese ma che ha lavorato a stretto contatto con i partner dell’Ue e della Nato fin dal suo insediamento, ha anche invitato Trump a visitare l’Italia in futuro.

Trump ha elogiato Meloni, definendola “un grande primo ministro” e “uno dei veri leader del mondo”. Sebbene Meloni si sia coordinata con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in vista della sua visita a Washington, alcuni funzionari dell’UE hanno espresso preoccupazione per il fatto che la sua visita avrebbe messo a repentaglio un fronte unito nei confronti degli Stati Uniti in materia commerciale. E la loro convinzione che Trump avrebbe presentato la visita come prova che i leader mondiali, come ha detto lui stesso una settimana fa, gli stanno “leccando il culo” in risposta alle minacce tariffarie si è rivelata fondata.

"Ogni nazione vuole incontrarsi!" si è vantato su TruthSocial prima dell'arrivo di Meloni. "L'Italia oggi!" Ma un funzionario della Casa Bianca, a cui è stato concesso l'anonimato durante il briefing con i giornalisti in precedenza, ha chiarito che la visita del primo ministro italiano era in programma "molto prima che i dazi entrassero in vigore", contraddicendo la presentazione dell'incontro da parte dello stesso Trump come una risposta alla sua mossa sui dazi" conclude politico.eu.